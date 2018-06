Rom (dpa) - Nach einem koreanischen Paar ist am Sonntag ein dritter Überlebender aus dem vor der toskanischen Küste havarierten Kreuzfahrtschiff befreit worden.

Es handele sich um ein Besatzungsmitglied, das auf dem dritten Deck der «Costa Concordia» eingeschlossen gewesen sei, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Die Zahl der Vermissten hat sich damit auf 36 verringert, nachdem sich am Sonntag noch zwei japanische Passagiere bei der Botschaft in Rom gemeldet hatten. Unklar ist, wieviele Vermisste noch an Bord sein könnten oder aber im Chaos der Rettungsaktionen nicht registriert worden sind.

Verband ECC

ECC-Mitteilung