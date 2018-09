Rom (dpa) - Vom Traumschiff zum Alptraum: Das Kreuzfahrtschiff «Costa Concordia» ist vor der toskanischen Küste mit mehr als 4200 Menschen an Bord gekentert. In einer spektakulären Rettungsaktion konnten am Wochenende mehrere Überlebenden aus dem sinkenden Schiff gerettet werden.

Für mindestens drei Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie starben. 60 Menschen - darunter zehn Deutsche - wurden verletzt, als das Schiff vor der Insel Giglio auf einen Felsen lief und zur Seite kippte. Im Chaos der Rettungsaktion fühlten sich Passagiere an den Untergang der «Titanic» erinnert. Der Kapitän wurde festgenommen. Ihm wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Mehrere Menschen wurden am Sonntag noch vermisst. Die Unfallursache ist noch unklar.

Das Unglück ereignete sich in der Nacht zu Samstag, am Anfang der achttägigen Mittelmeerkreuzfahrt. Viele Passagiere aßen gerade zu Abend, als das Schiff auf einen Felsen vor der Insel Giglio auflief, an der Seite der «Costa Concordia» riss ein 70 Meter breites Loch auf. Passagiere - darunter etwa 560 Deutsche - und Besatzungsmitglieder mussten in Sicherheit gebracht werden. Doch die Evakuierung verlief nach Augenzeugenberichten chaotisch. Als das Schiff Schlagseite bekam, seien einige Passagiere in Panik über Bord ins eiskalte Wasser gesprungen, sagte der Präfekt der Region Grosseto, Giuseppe Linardi.

«Innerhalb kürzester Zeit bekam das Schiff eine Schräglage, so dass die Vasen von den Tischen fielen», erzählte der Passagier Peter Honvehlmann aus Nordrhein-Westfalen. «Wir waren auf uns selbst gestellt, es war ein "rette sich wer kann", sagte ein französischer Passagier der Zeitung «Parisien».

Mehr als 24 Stunden nach dem Schiffbruch konnten die Retter drei Überlebende bergen. Ein Spezialkommando der Feuerwehr befreite in der Nacht zum Sonntag ein Paar aus Korea aus einer Kabine im Rumpf des Schiffes. Die beiden 29-Jährigen hatten waren auf Hochzeitsreise. Auch ein Offizier wurde gerettet. Bei der Suche von Kabine zu Kabine hatten die Retter Geräusche auf dem dritten Deck gehört. Türen und Treppen waren nach dem Schiffbruch blockiert. Die Helfer konnten sich dennoch einen Weg zu dem Offizier bahnen.

Verwirrung herrschte um die Zahl der Vermissten. Die Zahlen variierten am Sonntag zwischen 17 und 36. Präfekt Linardi sagte, die Listen der Reederei und die der nach der Rettung registrierten Passagiere und Besatzungsmitglieder müssten noch verglichen werden. Das könne die Differenz zwischen den 4 232 Menschen an Bord und den nach dem Schiffbruch registrierten 4 196 ausmachen. Passagiere aus der Toskana und Latium hätten sich möglicherweise sofort auf den Weg nach Hause gemacht. Dagegen sagte der Präsident der Region Toskana, Enrico Rossi, es würden nur noch 17 Menschen vermisst, elf Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder.

Am Sonntag waren nach Informationen des Veranstalters Costa Kreuzfahrten wahrscheinlich keine Deutschen mehr in dem halb gesunkenem Schiff. «Nach Lage der Dinge gehen wir nicht davon aus», sagte Sprecher Werner Claasen. Die meisten deutschen Passagiere seien wieder nach Hause gereist. Zwischen 40 und 50 Deutsche seien vermutlich noch in Italien. Zu sechs von ihnen habe das Unternehmen keinen Kontakt. Die Rückreise organisiere Costa zusammen mit dem Auswärtigen Amt.

Das Außenministerium in Berlin sprach am Sonntag noch von «einigen ungeklärten Fällen» aus Deutschland. Dabei könne es sich unter anderem um Menschen handeln, die kein Telefon hätten oder nach dem Unglück verwirrt seien. Berichte, wonach noch zwei Deutsche vermisst werden, wollte die Sprecherin nicht bestätigen. Von den zehn verletzten Deutschen konnten alle wieder das Krankenhaus verlassen.

Während die Suche nach den Vermissten lief, war auch das Rätselraten um die Unglücksursache in vollem Gange. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf den Kapitän. Gegen den 52-jährigen Francesco Schettino ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Herbeiführung eines Schiffbruchs. Er sei im Dienst gewesen und habe die Route vorgegeben, auf der sich das Schiff «sehr ungeschickt» der Insel genähert habe und auf einen Felsen gefahren sei, erläuterte Staatsanwalt Francesco Verusio. Zudem habe er das Schiff verlassen, als ein Großteil der Passagiere und Besatzung noch darauf wartete, von Bord zu kommen. Auch gegen den ersten diensthabenden Offizier werde ermittelt, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.

Der Kapitän wurde festgenommen, weil Fluchtgefahr bestehe oder er Beweismaterial manipulieren könnte, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Von der gefundenen Blackbox erhoffen sich die Ermittler Aufschluss über den Unfallhergang. Nach Medienberichten könnte das Schiff der Insel zu nahe gekommen sein, weil man die Bewohner von Giglio mit einem Sirenenton habe grüßen wollen. Das hätten schon viele Schiffe so gemacht, sagte Giglios Bürgermeister Sergio Ortelli laut Ansa. «Diesmal ist es schief gelaufen», fügte Ortelli an.

Nach Meinung eines Experten könnte ein Stromausfall Ursache des Unglücks gewesen sein. Ohne Strom könnte die Crew die Kontrolle über die Navigation des riesigen Schiffes verloren und es auf Felsen im Meer gesteuert haben, sagte der Schifffahrtsexperte Malcolm Latarche vom Magazin «IHS Fairplay Solutions» der britischen Nachrichtenagentur PA. Passagiere hatten von Stromausfall und einem Knall berichtet.

