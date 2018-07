Rom (dpa) - An der havarierten «Costa Concordia» suchen die Rettungskräfte weiter nach Überlebenden. In der Nacht war es gelungen, ein südkoreanisches Paar zu retten. Die beiden hatten in ihrer Kabine ausgeharrt. Am Morgen hatten die Retter Geräusche in einem schwer zugänglichen Teil des Kreuzfahrtschiffes gehört. Sie wollen Kabine für Kabine absuchen. Die «Costa Concordia» liegt auf der Seite. Bei dem Unglück am Freitagabend sind mindestens drei Menschen getötet worden, knapp 40 werden noch vermisst.

