Rom (dpa) - Nach der schweren Havarie des Kreuzfahrtschiffes «Costa Concordia» mit 4200 Menschen an Bord vor der toskanischen Küste erheben Experten schwere Vorwürfe gegen den Kapitän. Der 52-Jährige sei einen «absonderlichen Kurs» gefahren. Das Schiff war in der Nacht zu Samstag auf einen Felsen gelaufen und zur Seite gekippt. Mindestens fünf Menschen starben bei der Katastrophe. Noch mindestens 15 Passagiere und Besatzungsmitglieder gelten als vermisst - darunter vier Deutsche. Der Kapitän kam in Untersuchungshaft.

