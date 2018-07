Rom (dpa) - In der Nacht sind zwei Überlebende von Bord der «Costa Concordia» gerettet worden. Das Paar aus Korea hatte in seiner Kabine im Rumpf des havarierten Kreuzfahrtschiffes ausgeharrt. Ein Spezialeinsatzkommando brachte die beiden in Sicherheit. Sie hatten die Fahrt als Hochzeitsreise gebucht. Taucher wollen heute weiter nach Überlebenden suchen. Die «Costa Concordia» war am Freitagabend vor der toskanischen Küste auf einen Felsen aufgefahren. Mindestens drei Menschen kamen um, 39 werden noch vermisst.

