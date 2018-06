Austin (SID) - Ein halbes Jahr vor den Sommerspielen in London kommen die Schwimm-Superstars Michael Phelps und Ian Thorpe immer besser in Fahrt. Vor allem der 14-malige Olympiasieger Phelps präsentierte sich beim US-Grand-Prix in Austin bereits in ansprechender Form. Einen Tag nach seinem Sieg über 100 m Schmetterling (52,42) triumphierte der Ausnahmeschwimmer auch über 400 m Lagen. Mit seiner Siegerzeit von 4:16,95 Minuten war Phelps mehr als vier Sekunden schneller als der Zweite Conor Dwyer.

"Ich bin wirklich, wirklich zufrieden", sagte Phelps, der zum Abschluss am Sonntag noch über 100 m Rücken, 100 m Brust und 200 m Lagen an den Start ging. Aussagen von Kritikern, die ihm in London keine so dominante Rolle wie bei Olympia 2008 in Peking zutrauen, wo er acht Goldmedaillen gewonnen hatte, scheinen Phelps' Ehrgeiz geweckt zu haben. "Ich begrüße solche Kommentare, immer her damit. Sie werden mir helfen, in Zukunft noch schneller zu schwimmen", sagte der 26-Jährige.

Bei Australiens Schwimm-Ikone Ian Thorpe geht es dagegen etwas langsamer aufwärts. Am zweiten Tag der Meisterschaften des Bundesstaates Victoria in Melbourne schaffte der fünfmalige Olympiasieger über seine einstige Paradestrecke 200 m Freistil den Einzug ins Finale und wurde dort in 1:50,79 Minuten Fünfter. Der 29-Jährige war damit 72 Hundertstelsekunden schneller als bei seinem ersten Rennen über die vier langen Bahnen im Dezember in Riccione/Italien (1:51,51), lag aber deutlich hinter Sieger Jarrod Killey (1:48,28).

Am Freitag war Thorpe, der nach fünfjähriger Wettkampfpause die Qualifikation für die Spiele in London anpeilt, über 100 m Freistil bereits im Vorlauf gescheitert. Seine einzige Qualifikations-Möglichkeit hat der Ex-Weltrekordler bei den australischen Meisterschaften (15. bis 22. März), wäre aber in der aktuellen Form auch im Kampf um einen Startplatz in den Freistil-Staffeln der "Aussies" chancenlos. Australiens Chefcoach Leigh Nugent fand indes lobende Worte für den einstigen Ausnahme-Athleten. "Er hat sich sicherlich verbessert gezeigt", sagte Nugent.

Einen Achtungserfolg erzielte die viermalige Olympiasiegerin Janet Evans bei ihrem Comebackversuch in Austin. Die 40 Jahre alte Amerikanerin schwamm die 400 m Freistil in 4:17,27 Minuten und unterbot damit die Qualifikations-Zeit für die nationale Olympia-Ausscheidung um mehr als zwei Sekunden.

Für Evans, die 1988 und 1992 über 400 m Olympia-Gold gewonnen hatte, war es der erste ernstzunehmende Wettkampf seit ihrem Comeback. Im Juni hatte sie bereits den Senioren-Weltrekord über die acht langen Bahnen auf 4:23,82 Minuten gedrückt.