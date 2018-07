Moskau (dpa) - Der russische Regierungschef Wladimir Putin hat seine Landsleute nach den Massenprotesten von Kremlgegnern nun mit Blick auf die Präsidentenwahl im März zum Dialog aufgerufen. Das Land brauche einen breiten Dialog über die Zukunft, über die nationale Entwicklung und die nationalen Perspektiven, schrieb Putin in einem Artikel. Mit dem neuen Artikel, der als Teil von Putins Wahlprogramm gilt, will der Politiker nach Einschätzung von Beobachtern vor allem auch der wachsenden Kritik in der Bevölkerung entgegentreten.

