New York (SID) - Der US-amerikanische Basketball-Verband hat für das vorläufige Olympia-Aufgebot wieder zahlreiche NBA-Stars nominiert. Auf der Liste der Akteure, die bei den Spielen in London (27. Juli bis 12. August) zum zweiten Mal in Folge Gold holen sollen, stehen unter anderem die Superstars Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Dwight Howard (Orlando Magic) sowie LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh (alle Miami Heat).

Insgesamt umfasst das 20-köpfige Aufgebot acht Spieler, die bereits 2008 in Peking Gold holten, und zehn, die 2010 in der Türkei Weltmeister wurden. Blake Griffin (Los Angeles Clippers) und LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) sind die einzigen Spieler auf der Liste, die weder bei Olympia 2008 noch bei der WM 2010 dabei waren. Aus dem vorläufigen Kader müssen bis Olympia noch acht Akteure gestrichen werden.