Berlin (dpa) - Nach der Bonitätsabstufung zahlreicher Euro-Länder hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble das Urteil der Ratingagentur S&P angezweifelt. Er glaube nicht, dass Standard & Poor's wirklich begreife, was Europa schon auf den Weg gebracht habe, sagte Schäuble im Deutschlandfunk. Darüber hinaus habe Standard & Poor's vielleicht auch nicht ausreichend bewertet, was Länder in Europa schon an Maßnahmen zur Reduzierung ihrer Defizite in Kraft gesetzt haben. Der US-Ratingriese S&P hatte am Freitag neun Euroländern schlechtere Noten für ihre Kreditwürdigkeit verpasst.

