Los Angeles (dpa) - Hollywood im Preisfieber: Die Filme «The Artist», «My Week with Marilyn» und «The Help» sind in der Nacht zum Montag in Beverly Hills mit Golden Globes ausgezeichnet worden.

Popstar Madonna gewann einen Globe für den besten Song «Masterpiece» von ihrem Film «W.E.». Die Sängerin führte bei der Liebesgeschichte auch Regie. Der für sechs Golden Globes nominierte Stummfilm «The Artist» holte zu Beginn der Show die Trophäe für die beste Filmmusik. Der Preis ging an Ludovic Bource. Die Vergabe der Hauptpreise für den besten Film und die beste Komödie standen zunächst noch aus.

Michelle Williams erhielt die Trophäe als beste Komödien-Darstellerin. In «My Week with Marilyn» verkörpert sie Hollywoods Sex-Göttin Marilyn Monroe. Die Nebendarsteller-Preise gingen an Octavia Spencer für ihre Rolle als schwarzes Hausmädchen in dem Rassendrama «The Help». Ihr 82-jähriger Kollege Christopher Plummer holte sich den Preis für seine Nebenrolle in der Tragikomödie «Beginners» ab. Darin spielt er einen Mann, der sich kurz nach dem Tod seiner Frau zu seiner Homosexualität bekennt.

Woody Allen wurde für «Midnight in Paris» - eine Zeitreise ins Paris der 1920er Jahre - mit dem Globe für das beste Drehbuch gekürt. «Die Abenteuer von Tim und Struppi» brachten Steven Spielberg in der Sparte «Zeichentrickfilm» den dritten Golden Globe in seiner Karriere ein.

Angelina Jolie, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und George Clooney waren unter den vielen Stars, die zu der 69. Verleihung der begehrten Filmtrophäen über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel spazierten. Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA) verliehen.

Der französische Stummfilm «The Artist» zog mit sechs Gewinnchancen in den Wettbewerb. Das Rassendrama «The Help» und der Film «The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten» hatten je fünf Nominierungen erhalten.

Ein Preisträger stand vorab schon fest. US-Schauspieler Morgan Freeman (74) wurde mit dem Cecil B. DeMille Ehrenpreis für sein Lebenswerk und seine Verdienste um die Filmkunst geehrt.

