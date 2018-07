Los Angeles (dpa) - Popstar Madonna hat einen Golden Globe für den besten Song «Masterpiece» von ihrem Film «W.E.» gewonnen. Die Sängerin führte bei der Liebesgeschichte auch Regie. Der für sechs Golden Globes nominierte Stummfilm «The Artist» holte die Trophäe für die beste Filmmusik. Der Preis ging an Ludovic Bource. Die beiden Globes zählten zu den ersten Film-Trophäen, die in der Nacht in Beverly Hills vom Verband der Auslandspresse vergeben wurden.

