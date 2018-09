Los Angeles (dpa) - Der Stummfilm «The Artist» hat den begehrten Golden Globe als beste Komödie gewonnen. Die Hommage an die Stummfilm-Ära Hollywoods setzte sich damit gegen Woody Allens «Midnight in Paris», «50/50», «Brautalarm» und «My Week With Marilyn» durch.

«The Artist» unter der Regie des Franzosen Michel Hazanavicius war mit insgesamt sechs Nominierungen als Favorit ins Rennen um die «Goldene Weltkugel» gegangen. Der Streifen wurde auch für die Filmmusik und Hauptdarsteller Jean Dujardin ausgezeichnet.

Anders als bei den Oscars gibt es bei den Globes einen Top-Preis sowohl für das beste Drama als auch für die Sparte Musical/Komödie.