Los Angeles (dpa) - Der Stummfilm «The Artist» hat den begehrten Golden Globe als beste Komödie gewonnen. Die Hommage an die Stummfilm-Ära Hollywoods setzte sich damit gegen Woody Allens «Midnight in Paris», «50/50», «Brautalarm» und «My Week With Marilyn» durch. Hollywood-Star George Clooney wurde mit dem Golden Globe als bester Schauspieler in einem Drama ausgezeichnet worden. Clooney überzeugte die Juroren des Verbands der Auslandspresse mit seiner Verkörperung eines gestressten Vaters in dem Film «The Descendants - Familie und andere Angelegenheiten».

