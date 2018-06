Barcelona (SID) - Champions-League-Sieger FC Barcelona hat sich mit Abwehrspieler Éric Abidal auf eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags bis zum 30. Juni 2013 geeinigt. Wie die Katalanen am Montag auf ihrer Klubhomepage mitteilten, könne der Vertrag per jährlicher Option bis maximal 2015 verlängert werden. Mit der Einigung ist auch ein Wechsel des 32-Jährigen in der Winterpause vom Tisch. Medienberichten zufolge waren verschiedene europäische Spitzenklubs an einer Verpflichtung des französischen Nationalspielers interessiert, unter anderem auch der FC Arsenal.

Abidal war 2007 vom französischen Spitzenklub Olympique Lyon nach Barcelona gewechselt. Im März des vergangenen Jahres war bei dem Franzosen ein Lebertumor entfernt worden. Nur wenige Wochen später stand der Franzose schon wieder auf dem Platz und gewann mit Barcelona die Champions League.