Berlin (SID) - Kapitän Andre Mijatovic wird dem Fußball-Bundesligisten Hertha BSC Berlin am Samstag beim Rückrundenstart beim 1. FC Nürnberg (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) fehlen. "Leider muss ich noch etwas Geduld haben. Ich bin zwar auf einem guten Weg, falle aber noch zwei bis drei Wochen aus", sagte der Kroate in der Sendung "Querpass" der Berliner Morgenpost im Regionalsender "TV.Berlin". Eigentlich sollte Mijatovic nach seiner Sprunggelenksverletzung am Montag wieder ins Training einsteigen.