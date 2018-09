Berlin (SID) - Michael Skibbe sucht als neuer Trainer von Hertha BSC Rat bei seinem Vorgänger Markus Babbel. "Ich werde mit Markus Babbel reden", sagte Skibbe nach der Rückkehr des Berliner Fußball-Bundesligisten aus dem Trainingslager der Bild-Zeitung. Der Coach des Tabellenelften wolle sich bei Babbel über die Stärken und Schwächen seiner Spieler informieren. "Ich habe das nicht vor dem Trainingslager getan, weil ich danach meine eigenen Eindrücke einbringen kann", sagte der 46-jährige.

Skibbe war mit seinem Team am Samstag aus dem einwöchigen Trainingslager im türkischen Belek zurückgekehrt. "Es waren hervorragende Bedingungen, die Mannschaft hat wirklich toll mitgezogen," sagte Skibbe, dessen Team in der Türkei beide Testspiele gewann. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) tritt Hertha zum Rückrundenauftakt beim 1. FC Nürnberg an.

Skibbe wurde im Dezember zum neuen Trainer der Hertha ernannt, nachdem Babbel entlassen worden war.