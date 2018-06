Dubai (dpa) - Argentiniens Fußball-Legende Diego Maradona ist nach einer erfolgreichen Nierenstein-Operation in Dubai aus der Klinik entlassen worden. «Ich bin guter Gesundheit und werde am Mittwoch zurück beim Training sein», sagte der 51-Jährige der Nachrichtenagentur dpa.

Seit Mai ist er als Coach beim örtlichen Verein Al Wasl tätig. «Der Eingriff hat rund eineinhalb Stunden gedauert. Wir haben die Steine entfernt», hatte die Klinik zuvor mitgeteilt.

Maradona habe sich nach der Operation im Fernsehen ein Spiel der örtlichen Liga angeschaut und dabei sogar Notizen gemacht. Außerdem besuchten ihn Verantwortliche des Vereins. Seine Lebensgefährtin sei die ganze Nacht an seiner Seite gewesen, hieß es weiter. Der frühere Weltstar hatte am Sonntagmorgen über starke Unterleibsschmerzen geklagt und war in eine Privatklinik gebracht worden. Dort wurden die Nierensteine diagnostiziert.