Wolfsburg (dpa) - Schwere Krawalle haben das Fußball-Testspiel zwischen VfL Wolfsburg II und Union Berlin II (1:1) überschattet. Während der bundesweite Fan-Kongress am Wochenende in Berlin tagte, lieferten sich am Samstag die Ultras beider Vereine heftige Prügeleien.

Die Polizei bestätigte am Montag die Vorfälle und kündigte Anzeigen wegen Landfriedensbruchs, Tragens verfassungswidriger Abzeichen und Sachbeschädigung gegen mindestens 15 Berliner Fans an.

«Das nächste Mal müssen wir solche Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolvieren», sagte Pablo Thiam, Sportlicher Leiter der VfL-Reserve, in den «Wolfsburger Nachrichten». Die Polizei und die VfL-Verantwortlichen wurden von dem Gewaltausbruch rund um das alte Wolfsburger Stadion am Elsterweg überrascht.

Insgesamt hatten rund 60 Union-Ultras die Zweitliga-Reserve mit der Bahn nach Wolfsburg begleitet. Einige von ihnen grölten Nazi-Lieder in der Innenstadt. «Die waren nur auf Auseinandersetzungen aus», sagte der Polizei-Einsatzleiter Jens aus dem Bruch in der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung».

Die Situation eskalierte nach dem Abpfiff, als sich in der VfL-Gaststätte Randalierer von beiden Clubs eine schwere Schlägerei lieferten. Erst als die zahlenmäßig unterlegenen Beamten Unterstützung von Polizisten aus anderen Städten erhielten, bekamen die Ordnungshüter die Situation in den Griff.