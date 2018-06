Manchester (SID) - Der frühere Bundesliga-Stürmer Edin Dzeko hat seine Torflaute in der englischen Fußball-Premier-League beendet und Tabellenführer Manchester City mit seinem zehnten Saisontor zum Sieg bei Schlusslicht Wigan Athletic geschossen. Der Bosnier traf in der 22. Spielminute zum 1:0-Endstand und erzielte damit sein erstes Tor seit dem 5. November. Dzeko, der im Januar 2011 für 37 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu den Citizens gewechselt war, hatte in den ersten drei Saisonspielen sechs Treffer erzielt, danach aber nur noch dreimal getroffen.

Durch den Sieg vergrößerte der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf Verfolger und Stadtrivale Manchester United wieder auf drei Punkte. Die Red Devils hatten bereits am Samstag 3:0 (1:0) gegen die Bolton Wanderers gewonnen.