Köln (SID) - Silke Spiegelburg hat zurückgeschlagen: Mit deutschem Rekord und Jahres-Weltbestleistung von 4,77 m setzte die Leverkusener EM-Zweite am Sonntag ein Zeichen, nachdem sie ihre Dominanz im deutschen Stabhochsprung 2011 an die in die Weltelite aufgestiegene Martina Strutz verloren hatte. Die nun für den SC Neubrandenburg startende Senkrechtstarterin hatte den deutschen Freiluftrekord beim WM-Silber von Daegu auf 4,80 m gesteigert.

"Auch Silke kann jetzt schon 4,80 m springen. Doch in Leverkusen waren die 4,77 m erst einmal genug", sagte Spiegelburgs Trainer Leszek Klima. Er hatte die Latte am Sonntag gleich auf die deutsche Rekordhöhe legen lassen, nachdem sein Schützling ganz locker 4,65 m bewältigt hatte. Auf Anhieb steigerte Spiegelburg die eigene Rekordmarke um einen Zentimeter.

Klima räumt ein: "Dass Martina letztes Jahr an ihr vorbeizog, das hat bei Silke schon Wirkung hinterlassen. Sie hatte ihre Lockerheit verloren. Insofern war dieser Rekord nun sehr wichtig für Silkes Entwicklung."

Entsprechend das Echo. "Ich bin vollkommen überwältigt und überrascht", sagte die 25-Jährige zu ihrer Steigerung, mit der sie auch ihre Freiluft-Bestmarke um zwei Zentimeter übertraf. Ihre 4,75 m vom letzten Sommer waren nur von vier Athletinnen weltweit übertroffen worden, die wohl auch dieses Jahr bei Olympia eine wichtige Rolle spielen: Der Amerikanerin Jennifer Suhr (4,91), Brasiliens Weltmeisterin Fabiana Murer (4,85), Strutz (4,80) und der Russin Jelena Issinbajewa (4,76), die mit 5,00 m den Hallen- und mit 5,06 m den Freiluftweltrekord hält.

Silke Spiegelburg wird ihren nächsten Wettkampf am 5. Februar bei den westdeutschen Meisterschaften in Leverkusen bestreiten, eine Woche später beim Hallenmeeting in Karlsruhe (12.) erstmals wieder auf Martina Strutz treffen. Die Neubrandenburgerin, die in ihrem ersten Saisonwettkampf ohne Höhe blieb, wird dann auch bei der Hallen-DM am 25./26. Februar an gleicher Stelle erneut Gegnerin sein. Bei der Hallen-WM vom 9. bis 11. März in Istanbul/Türkei will Strutz im Gegensatz zu Spiegelburg voraussichtlich nicht starten.

Bereits am Samstag hatte Spiegelburgs Leverkusener Teamkollege Karsten Dilla mit einer Höhe von 5,72 Meter die Hallen-WM-Norm erreicht.