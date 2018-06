Los Angeles (dpa) - Pop-Queen Madonna («Like A Virgin») arbeitet hart an sich, um fit zu bleiben. Bei der Verleihung der Golden Globes in der Nacht zu Montag hat die 53-Jährige jetzt ihr momentanes Fitness-Rezept verraten.

«Ich mache kein Pilates mehr. Ich tanze nur noch, Dance Aerobic, so was in der Art», sagte Madonna im Presseraum, nachdem sie einen Golden Globe für den Song «Masterpiece» erhalten hat. «Tanzen ist das Beste für deinen Po», fügte sie hinzu.