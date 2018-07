Barcelona (SID) - Der spanische Motorrad-Pilot Marc Márquez hat sich wegen anhaltender Sehstörungen einer Operation am rechten Auge unterzogen. Der Eingriff wurde auf Anraten mehrerer Spezialisten am Montagmorgen in einer Klinik in Barcelona vorgenommen und war erfolgreich.

Der frühere 125ccm-Weltmeister hatte seit seinem schweren Trainingssturz beim Großen Preis von Malaysia Ende Oktober Probleme mit seinem Auge gehabt und doppelt gesehen. Márquez hatte aus diesem Grund auf einen Start beim letzten WM-Lauf in Valencia verzichten und Stefan Bradl (Zahling) den Titel in der Moto2 kampflos überlassen müssen.

Márquez muss sich in den kommenden Tagen vom Eingriff erholen. Eine Teilnahme an den ersten offiziellen Moto2-Testfahrten vom 8. bis 10. Februar in Valencia ist aber nicht ausgeschlossen.