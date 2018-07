München (dpa) - Als Prinz von Spanien hat Startenor Jonas Kaufmann am Sonntagabend in seiner Heimatstadt München für Begeisterungsstürme gesorgt. Für die Wiederaufnahme von Verdis «Don Carlo» kehrte der international erfolgreiche Sänger an die Bayerische Staatsoper zurück.

Kaufmann als Infant von Spanien legte den Schmerz der verlorenen Liebe ebenso in seine Stimme wie später die kämpferische Leidenschaft und Verzweiflung des Gefangenen.

Der Kampf um Liebe, Eifersucht, Freundschaft sowie den spanischen Thron um 1560 und Kirchenmacht, Inquisition und die Befreiung Flanderns, gilt als Verdis dunkelste Oper. Sie wurde 1867 in Paris uraufgeführt. Das Werk ist in einer düsteren und kargen Inszenierung von Jürgen Rose am Münchner Nationaltheater als Wiederaufnahme zu sehen. Die musikalische Leitung hat Asher Fisch.

Neben Kaufmann wurden auch René Pape als König von Spanien und Anja Harteros als Elisabeth von Valois mit tosendem Applaus gefeiert. In der Rolle des Marquis de Posa überzeugte Boaz Daniel und Eric Halfvarson gab einen geradezu idealtypischen Großinquistor ab.

