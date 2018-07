Woche der Wahrheit in Wulffs Affäre

Berlin (dpa) - In der Kredit- und Medienaffäre um Bundespräsident Christian Wulff dürften die nächsten Tage weitere Aufklärung bringen. Voraussichtlich morgen wird die Staatsanwaltschaft in Stuttgart sich dazu äußern, ob gegen die BW-Bank im Zusammenhang mit dem Kredit für Wulff ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. In Niedersachsen wird der Landtag am Mittwoch darüber diskutieren, ob Wulffs ursprünglicher Kredit bei einer Unternehmergattin einen Verstoß gegen das Ministergesetz darstellt. Wulffs Anwälte haben zudem versprochen, weitere Medienanfragen und die Antworten darauf zu veröffentlichen.

Koalitionspläne gegen Ärztepfusch in der Kritik

Berlin (dpa) - Die Koalitionspläne für mehr Patientenrechte vor allem auch bei Ärztefehlern sind bei Opposition und Experten auf teils harsche Kritik gestoßen. Er hätte sich mehr gewünscht, sagte etwa der Geschäftsführer des Aktionsbündnisses Patientensicherheit, Hardy Müller. Gesundheitsminister Daniel Bahr sagte hingegen, der Gesetzentwurf sorge für einen angemessenen Ausgleich im Arzt-Patienten-Verhältnis. Der Entwurf sieht unter anderem vor, dass die Kassen Opfern von Behandlungsfehlern bei Schadenersatzansprüchen helfen müssen.

Rösler will Ökoenergie-Förderung überprüfen - Röttgen nicht

Berlin (dpa) - In der Bundesregierung ist eine Debatte entbrannt, ob die milliardenschwere Ökoenergieförderung wegen der Kosten für die Verbraucher komplett neu justiert werden muss. Einen entsprechenden Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler wies Umweltminister Norbert Röttgen aber zurück: Das Erneuerbare-Energien-Gesetz habe sich grundsätzlich bewährt und sei mit der Energiewende und den dazu gehörigen Beschlüssen noch einmal bekräftigt worden. Rösler hatte im «Handelsblatt» gefordert, man müsse wegkommen von festen Förderzahlungen für Ökoenergie.

Bundes-SPD: Zeitlich befristete Saar-Koalition vorstellbar

Berlin (dpa) - Die Bundes-SPD hat eine neue Variante für die Regierungsbildung im Saarland ins Gespräch gebracht. Vorstellbar sei nach dem vorzeitigen Ende der Jamaika-Koalition eine zeitlich genau befristete «Übergangslösung». Das sagte Generalsekretärin Andrea Nahles. Zusammen mit der Vereinbarung über ein Bündnis von CDU und SPD könne der Termin für vorgezogene Neuwahlen festgelegt werden. Sie erwartet, dass übermorgen bei der nächsten Sondierungsrunde von CDU und SPD in Saarbrücken über diesen Vorschlag gesprochen wird.

20 000 Deserteure in Syrien - Iran verstößt gegen Waffenembargo

Damaskus (dpa) - Die von Deserteuren gegründete Freie Syrische Armee erhält immer mehr Zulauf. Nach Angaben von Aktivisten setzten sich in der Provinz Idlib 20 Soldaten von der Regierungsarmee ab. Fünf von ihnen seien auf der Flucht erschossen worden. Desertierte Offiziere hatten in den vergangenen Tagen erklärt, zur Armee der Fahnenflüchtigen gehörten inzwischen 20 000 Soldaten. In Paris wurde bekannt, dass der Iran nach Ermittlungen von UN-Experten gegen ein Waffenembargo verstoßen und illegal Waffen an das Regime in Syrien geliefert hat. Das sagte ein Sprecher des Außenministeriums.

Auch Lötzsch für Spitzenkandidatur Lafontaines 2013

Berlin (dpa) - Nach Linksfraktionschef Gregor Gysi hat auch Parteichefin Gesine Lötzsch eine Spitzenkandidatur Oskar Lafontaines bei der Bundestagswahl 2013 befürwortet. Sie glaube, das wünschten sich viele in der Partei, sagte Lötzsch beim Jahresauftakt der Linken in Berlin. Auch die erneute Kandidatur von Fraktionschef Gysi begrüßte sie. Dass Gysi Lafontaine als zweiten Spitzenkandidaten ins Gespräch gebracht habe, sei verständlich. Lafontaine hatte 2010 wegen einer Krebserkrankung auf eine erneute Kandidatur als Parteivorsitzender verzichtet. Jetzt ist er wieder gesund.