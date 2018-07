Beck als sechster Deutscher in Melbourne weiter

Melbourne (dpa) - Andreas Beck steht bei den Australian Open als sechster deutscher Tennisprofi in der zweiten Runde. Der Stuttgarter gewann am Montag in Melbourne sein Auftaktmatch gegen den Franzosen Eric Prodon mit 6:4, 6:2, 4:6, 7:5. Beck benötigte 2:32 Stunden für seinen Erfolg und trifft nun auf den Schweizer Weltranglistendritten Roger Federer. Zuvor hatten bereits Mona Barthel, Julia Görges, Philipp Kohlschreiber, Tobias Kamke und Tommy Haas ihre Erstrundenpartien gewonnen. Routinier Haas spielt nun gegen den Weltranglistenzweiten Rafael Nadal aus Spanien.

Biathleten stark: Homberg gewinnt, Silber an Preuß

Innsbruck (dpa) - Die deutschen Biathleten sorgen bei den 1. Olympischen Jugend-Winterspielen in Innsbruck weiter für Furore. Einen Tag nach Sprint-Gold für Franziska Preuß gewann Niklas Homberg vom SK Berchtesgaden am Montag das Verfolgsrennen über 10 Kilometer, sein Oberhofer Mannschaftkollege Maximilian Janke wurde in der Seefeld-Arena Vierter. Zuvor war Franziska Preuß im 7,5-km-Verfolger Zweite geworden. Die 17-Jährige vom SC Haag aus Oberbayern musste sich nur der Russin Uljana Kayschewa geschlagen geben.

FC Bayern prüft Twitter-Äußerung von Breno

München (dpa) - Bayern München hat zurückhaltend auf die mögliche Unmutsäußerung seines Abwehrspielers Breno beim Internetdienst Twitter reagiert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister wolle zunächst einmal prüfen, ob der betreffende Account tatsächlich Breno gehöre und der Brasilianer für diesen Fall die Nachricht selbst verfasst habe, erklärte Bayerns Mediendirektor Markus Hörwick. Via Twitter soll Breno am Wochenende unter «Breno Borges@Breshow02» seinen Unmut über seine Situation beim Club kundgetan haben. «Was für eine Phase ich durchmache. Bayern macht eine Sauerei mit mir», hieß es bei dem Kurznachrichtendienst in einer Übersetzung aus dem Portugiesischen.

Trickwurf-Verbot für Handballer gegen Mazedonien

Nis (dpa) - Bundestrainer Martin Heuberger hat seinen Spielern bei der Handball-EM in Serbien für die vorentscheidende Partie an diesem Dienstag (18.15 Uhr/ARD) gegen Mazedonien Trickwürfe untersagt. «Wir dürfen keine Heber und Dreher mehr machen. Das geht nicht in unserer Situation», sagte der Schutterwälder am Montag in Nis. Mit dieser Maßnahme hofft er, dass sich die Chancenverwertung im Vergleich zur 24:27-Auftaktniederlage am Sonntag gegen Tschechien verbessert.

Fair-Play-Tabelle: Norwegen vorn - Deutschland 7.

Berlin (dpa) - Der deutsche Fußball steht in der Fair-Play- Wertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) derzeit auf Platz sieben. Nach bislang 91 gewerteten Spielen erreichten die Bundesliga-Clubs und die Nationalmannschaft insgesamt 8,112 Punkte. Angeführt wird die Tabelle von Norwegen mit 8,367 Punkten nach 68 Spielen. Für die Tabelle werden sämtliche UEFA-Wettbewerbsspiele auf Club- und Nationalmannschaftsebene zwischen dem 1. Mai 2011 und dem 30. April 2012 berücksichtigt. Die drei fairsten Nationen erhalten je einen zusätzlichen Startplatz in der Europa League.

Michael Phelps mit drittem Sieg bei US-Grand-Prix

Austin (dpa) - Schwimm-Superstar Michael Phelps ist am dritten Tag des US-Grand-Prix in Austin zu seinem dritten Sieg gekommen. Er entschied am Sonntagabend (Ortszeit) im Texas Swimming Centre die 200 Meter Lagen in 1:58,52 Minuten für sich. Weltmeister Ryan Lochte musste sich seinem US-Landsmann in 2:00,30 Minuten klar geschlagen geben. Phelps hatte in den Tagen zuvor in Austin bereits über 100 Meter Schmetterling (52,41) und 400 Meter Lagen (4:16,95) gesiegt.

Meister Green Bay scheitert an New York Giants

Green Bay/Boston (dpa) - Für Meister Green Bay Packers ist die Saison in der National Football League NFL frühzeitig beendet. Der Titelverteidiger verlor am Sonntag (Ortszeit) sein Playoff- Viertelfinale im heimischen Lambeau-Field gegen die New York Giants mit 20:37. New York zog durch den Sieg als viertes und letztes Team ins Halbfinale ein und muss am Sonntag bei den San Francisco 49ers antreten. Die New England Patriots mit dem einzigen deutschen NFL-Profi Sebastian Vollmer empfangen im zweiten Vorschlussrunden-Duell die Baltimore Ravens. Das Endspiel findet am 5. Februar in Indianapolis statt.