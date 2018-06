Saarbrücken (dpa) - Neun Tage nach dem Bruch der Jamaika-Koalition im Saarland sind die Gespräche von CDU und SPD über eine große Koalition angelaufen. Bei einer ersten Sondierungsrunde in Saarbrücken verhandelten beide Delegationen gestern über Stunden bis in den Abend. Saar-Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer und SPD-Landeschef Heiko Maas wollen bis Ende des Monats ausloten, ob es genügend Schnittstellen gibt, um in Koalitionsverhandlungen einsteigen zu können. Im anderen Fall müsste neu gewählt werden.

