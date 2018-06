Offenbach (dpa) - Nach dem Schiffsunglück in Italien werden insgesamt mindestens sieben Menschen aus Deutschland vermisst, darunter fünf aus Hessen.

Bei den Menschen aus Hessen handele sich um ein Ehepaar aus Mühlheim am Main sowie um zwei Schwestern aus Offenbach und einen Mann aus Maintal, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Offenbach. «Die werden hier als vermisst gemeldet und dürften sich auf dem Kreuzfahrtschiff "Costa Concordia" aufgehalten haben.» Das Paar aus Mühlheim war bereits am Sonntag als vermisst gemeldet worden.

Außerdem fehlt von zwei Frauen aus Baden-Württemberg noch jede Spur, was insgesamt zu der Zahl von sieben vermissten Deutschen führt.

Das Schiff lief am Freitagabend mit mehr als 4200 Menschen an Bord nahe der Insel Giglio vor der toskanischen Küste gegen einen Felsen. Es schlug leck und kippte schließlich auf die Seite. Mindestens sechs Menschen starben, mindestens 14 werden noch vermisst.