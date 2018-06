Melbourne (dpa) - Julia Görges und Tobias Kamke sind bei den Australian Open in die zweite Runde eingezogen. Die an Nummer 22 gesetzte Görges setzte sich in Melbourne gegen die Slowenin Polona Hercog mit 6:3, 7:6 (7:3) durch. Kamke besiegte den Rumänen Victor Hanescu klar mit 6:2, 6:1, 6:2.

Insgesamt sind beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison 15 Deutsche am Start. Die jeweiligen deutschen Spitzenspieler Andrea Petkovic und Florian Mayer hatten allerdings wegen Verletzungen absagen müssen.