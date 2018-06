Melbourne (SID) - Mona Barthel ist in die zweite Runde der Australian Open in Melbourne eingezogen. Zwei Tage nach ihrem überraschenden Turniersieg in Hobart/Tasmanien profitierte die Weltranglisten-44. aus Bad Segeberg von der krankheitsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Anne Keothavong. Die Britin konnte wegen Unwohlseins beim Stand von 6:0 für Barthel nicht mehr weiterspielen. Melbourne-Debütantin Barthel trifft am Mittwoch auf die an Position 32 gesetzte Petra Cetkovska (Tschechien).

Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres hatten am Montag vor Barthel bereits Philipp Kohlschreiber (Augsburg), Tommy Haas (USA-Sarasota), Tobias Kamke (Lübeck) und Julia Görges (Bad Oldesloe) die zweite Runde erreicht. Ausgeschieden sind indes Benjamin Becker (Orscholz) sowie die beiden Qualifikanten Peter Gojowczyk (München) und Björn Phau (Düsseldorf).

Bei den Australian Open hatten 15 deutsche Profis im Hauptfeld gestanden - zehn Männer und fünf Frauen. Die Topspieler Andrea Petkovic (Rückenverletzung) und Florian Mayer (Leistenblessur) hatten absagen müssen.