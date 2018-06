Seefeld (SID) - Biathlet Niklas Homberg ist bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in einem kuriosen Rennen zur dritten deutschen Goldmedaille gelaufen. Der 17-Jährige aus Berchtesgaden lief in der Verfolgung über zehn Kilometer in Seefeld zwar nur als Zweiter über die Ziellinie, durfte sich aber dennoch über den Sieg freuen. "Ein ziemlich geiles Gefühl. Es war schon das Ziel, eine Medaille zu holen", sagte Homberg.

Da der vermeintliche Sieger Stuart Harden nach einem Fehler beim vierten Schießen vergessen hatte, in die Strafrunde einzubiegen, bekam der Kanadier eine Zwei-Minuten-Strafe aufgebrummt und verschenkte die Goldmedaille. "Ich kann es nicht glauben", sagte Harden, der in Jubelpose und mit seiner Landesflagge über die Zielline gefahren war.

Nach vier Schießfehlern und einem couragierten Lauf zog Homberg in der letzten Runde noch am Esten Rene Zahnka vorbei und erreichte freudestrahlend das Ziel. Erst dort erfuhr der Jugendliche, dass sein Auftritt sogar für Gold gereicht hatte. Durch das Missgeschick von Harden rutschte der als 14. ins Rennen gegangene Maximilian Janke (Oberhof) trotz vier Fehlern am Schießstand noch vom fünften auf den vierten Platz vor.

Zuvor hatte Franziska Preuß (Haag) nach Gold im Sprint mit Silber in der Verfolgung ihre zweite Medaille geholt.