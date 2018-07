Frankfurt/Main (dpa) - Die Europacup-Träume der Basketball-Bundesligisten ALBA Berlin, Artland Dragons und EWE Oldenburg haben am zweiten Spieltag der Zwischenrunde bei einem Sieg und zwei Niederlagen einen Dämpfer bekommen.

ALBA Berlin startete mit einer Niederlage in die Zwischenrunde «Top16» des Basketball-Eurocups. Der deutsche Vizemeister unterlag am Dienstagabend bei Benetton Treviso mit 64:72 (31:44) und kassierte im zwölften Spiel die elfte Niederlage gegen die Italiener. Durch die Pleite setzte ALBA seinen schwachen Start ins neue Jahr mit bereits drei Pflichtspielniederlagen fort.

Der 13 Punkte-Rückstand zur Halbzeit war für die schlampig agierenden Berliner verdient. Die Berliner steigerten die Intensität und verkürzten den Rückstand vor dem Schlussviertel auf vier Punkte. Dort vergab ALBA jedoch mehrfach gute Chancen, das Spiel zu wenden.

Wenigstens die Dragons haben in der EuroChallenge den zweiten Sieg eingefahren. Vor den Augen von drei Talentsuchern aus der nordamerikanischen Profi-Liga NBA setzte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Koch am Dienstagabend in der Gruppe L mit 83:74 (46:31) gegen den russischen Club Triumph Ljuberzy durch. Erfolgreichster Werfer für Quakenbrück war Adam Hess mit 18 Punkten.

Dagegen ist die Erfolgsserie der Baskets Oldenburg nach sieben Siegen nacheinander im EuroChallenge gerissen. Mit der 80:86 (39:46)-Pleite beim französischen Club Chorale Roanne kassierten die Niedersachsen in der Gruppe I am 2. Spieltag die erste Niederlage. Selbst 25 Punkte von Ronnie Burrell reichten den Baskets nach dem Heimspielsieg vor einer Woche gegen den lettischen Club BK Ventspils nicht.