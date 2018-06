Kiel (SID) - Bevor das Gericht am 26. oder 27. Januar in Kiel das Urteil im Handball-Prozess um angebliche Schiedsrichter-Manipulation spricht, halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ab Mittwoch ihre Plädoyers. An 16 Verhandlungstagen im Prozess gegen den früheren Manager des THW Kiel, Uwe Schwenker, und Ex-Trainer Zvonimir Serdarusic hatte die 5. Strafkammer des Kieler Landgerichts zuvor 13 Zeugen vernommen.

Darunter waren der Gesellschafter der Rhein Neckar-Löwen, Jesper Nielsen, und Löwen-Geschäftsführer Thorsten Storm sowie die betroffenen Schiedsrichter. In ihrem Plädoyer dürfte sich die Staatsanwaltschaft nun auf Unregelmäßigkeiten im Zahlungsverkehr mit dem Kroaten Nenad Volarevic konzentrieren.

Die Staatsanwaltschaft wirft Schwenker und Serdarusic vor, mit Hilfe des kroatischen Mittelsmannes die Schiedsrichter des Finalrückspiels der Champions League 2007 bestochen zu haben. So sollen sich die Angeklagten den Titel im Duell mit der SG Flensburg-Handewitt gekauft haben. Schwenker, Serdarusic, Volarevic und die beiden Referees bestreiten die Vorwürfe. Volarevic habe für den THW lediglich als Scout gearbeitet.