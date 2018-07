Düsseldorf (dpa) - Der Handelskonzern Metro hat völlig überraschend die Gespräche zum Verkauf der Tochter Kaufhof «bis auf Weiteres» eingestellt. Hintergrund sei die schwierige Lage an den Finanzmärkten, teilte Metro am Dienstag in Düsseldorf mit.

«Die aktuelle Lage am Kapitalmarkt bietet keine geeigneten Rahmenbedingungen für eine so wichtige Transaktion», sagte der neue Metro-Vorstandschef Olaf Koch.

Zuletzt hatte es drei Interessenten für die Warenhauskette Galerie Kaufhof gegeben, darunter der Investor und Eigentümer des Konkurrenten Karstadt, Nicolas Berggruen, und die österreichische Immobilienholding Signa. Damit war erstmals seit Jahren wieder Bewegung in den Kaufhof-Verkauf gekommen - er gilt seit Jahren als Wunsch von Metro, war aber zwischenzeitlich auf Eis gelegt worden.

Der Metro-Umsatz ging 2011 leicht um 0,8 Prozent auf 66,7 Milliarden Euro zurück, teilte das Unternehmen ebenfalls mit. Das Weihnachtsgeschäft habe enttäuscht, sagte Koch.