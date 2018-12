Stuttgart (dpa) - Der Drogeriekonzern Schlecker will laut einem Zeitungsbericht bis Februar bundesweit mehr als 600 weitere Filialen schließen. Ein Sprecher wollte die von den «Stuttgarter Nachrichten» genannte Zahl nicht bestätigen, generell werde Schlecker die Schließung unrentabler Filialen aber fortsetzen. Der Drogerieriese hat derzeit rund 7000 Läden in Deutschland und etwa 3000 weitere unter anderem in Österreich, Spanien, Frankreich und Tschechien. Die Schließungswelle und eine Umgestaltung etlicher Filialen sollen helfen, in diesem Jahr wieder aus den roten Zahlen zu kommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.