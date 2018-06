Heidelberg (dpa) - Nur zwei Jahre nach dem radikalen Konzernumbau setzt der angeschlagene Maschinenbauer Heidelberger Druck erneut den Rotstift an. Das Unternehmen will angesichts schwacher Nachfrage weltweit bis zu 2000 Stellen streichen.

Im Inland sollen rund 1200 Arbeitsplätze in Produktion, Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb entfallen, teilte Heidelberger Druck am Dienstag mit. 800 Jobs stehen im Ausland zur Disposition. Weltweit beschäftigen die Heidelberger noch rund 15 660 Mitarbeiter.

Das Unternehmen, das rote Zahlen schreibt, reagiert auf die schwächere Nachfrage in den Industrieländern. Die Branchenerholung werde sich wegen der anhaltenden konjunkturellen Unsicherheit weiter verzögern, erklärte Vorstandschef Bernhard Schreier. Die Produktionskapazitäten sollen daher um rund 15 Prozent verringert werden. Werksschließungen seien nicht geplant.

An den Standorten Wiesloch und Heidelberg könnten bis zu 800 Mitarbeiter von dem Stellenabbau betroffen sein, sagte Schreier. Noch in diesem Jahr soll mit dem Abbau begonnen werden. Details sollen mit dem Betriebsrat verhandelt werden. Im Geschäftsjahr 2013/14 will Heidelberger Druck durch die Maßnahmen rund 180 Millionen Euro einsparen.

Mit dem Effizienzprogramm «Focus 2012» will das Unternehmen das angestrebte operative Ergebnis von rund 150 Millionen Euro 2013/2014 sicherstellen. Auch unter dem Strich solle das Ergebnis dann positiv sein, sagte Schreier. Derzeit schreibt das Unternehmen allerdings weiter rote Zahlen. Das Nettoergebnis im dritten Quartal 2011/12 werde negativ sein, sagte der Vorstandschef.

Nach vorläufigen Zahlen lag das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen (Ebit) im dritten Quartal 2011/12 bei rund zwei Millionen Euro. Im Quartal zuvor hatte Heidelberger Druck fünf Millionen Euro verdient. Der Umsatz sank von 636 auf 630 Millionen Euro, die Aufträge verringerten auf 640 Millionen Euro von 668 Millionen Euro im Vorquartal.

Etwa 5000 der rund 10 500 Beschäftigten in Deutschland sind bereits in Kurzarbeit. In der vergangenen Wirtschaftskrise hatte das Unternehmen rund 4500 Stellen gestrichen und konnte sich seine Finanzierung nur noch mit Bankkrediten und einer öffentlichen Bürgschaft sichern.

