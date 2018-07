Kabinett will Neonazi-Datei am Mittwoch beschließen

Berlin (dpa) - Rechtsextremisten müssen künftig damit rechnen, in einer zentralen Datei von Bund und Ländern gespeichert zu werden. Als Reaktion auf die jahrelang unentdeckt gebliebenen Morde von Rechtsterroristen wird das Bundeskabinett die neue Neonazi-Datei voraussichtlich morgen beschließen. Es sollen Daten von «gewaltbezogenen Rechtsextremisten» zentral erfasst werden. Auf diese Formulierung hatten sich das FDP-geführte Bundesjustizministerium und das CSU-geführte Bundesinnenministerium kürzlich geeinigt.

Linke für Auszeit in Führungsdebatte - Sehnsucht nach Lafontaine

Berlin (dpa) - Der Ruf nach einem bundespolitischen Comeback des früheren Linke-Chefs Oskar Lafontaine wird immer lauter. Nach Fraktionschef Gregor Gysi machte sich auch Parteichefin Gesine Lötzsch für eine Spitzenkandidatur des saarländischen Fraktionschefs bei der Bundestagswahl 2013 stark. Mit Appellen zur Geschlossenheit nach monatelangen Personalquerelen läutete die Linke in Berlin das politische Jahr 2012 ein. Der geschäftsführende Bundesvorstand und die Landeschefs verständigten sich darauf, die Führungsdebatte bis zur Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 6. Mai auszusetzen.

Bauernpräsident: «Deutschland hat sichere Lebensmittel»

Passau (dpa) - Bauernpräsident Gerd Sonnleitner hat Vorwürfe gegen deutsche Landwirte wegen des Einsatzes von Antibiotika unter anderem in der Hähnchenmast zurückgewiesen. Es werde ständig daran gearbeitet, die Sicherheit der Lebensmittel zu erhöhen. Darauf könnten sich die Verbraucher verlassen, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes der «Passauer Neuen Presse». Deutschland habe heute in Europa schon höchste Standards und auch sichere Lebensmittel. Die Bauern seien bemüht, den Einsatz von Antibiotika Schritt für Schritt zu minimieren, sagte Sonnleitner.

Koalitionsgespräch an der Saar geht voran - Viele offene Fragen

Saarbrücken (dpa) - Im Saarland deutet inzwischen vieles auf eine große Koalition hin. CDU und SPD sondieren im Eiltempo, ob der Einstieg in eine gemeinsame Regierung ohne Neuwahlen möglich ist. Nach einer zweiten Sondierungsrunde am Mittwoch könnte bereits Ende dieser Woche die Entscheidung über den Einstieg in offizielle Verhandlungen fallen. CDU-Fraktionschef Klaus Meiser schränkte nach der ersten Sondierungrunde vom Vortag aber ein, eine Einigung sei noch nicht in Sicht. SPD-Landes- und Fraktionschef Heiko Maas erklärte, viele drängende Fragen seien noch offen.

Verbraucherzentrale kritisiert Energiepolitik

Berlin (dpa) - Der Bundesverband der Verbraucherzentralen sieht den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler zur Förderung erneuerbarer Energien skeptisch. Röslers Pläne würden dazu führen, «dass die teuerste Art der Erzeugung, Strom aus Offshore-Windanlagen, den Preis definiert», sagte vzbv-Energieexperte Holger Krawinkel der «Berliner Morgenpost». Der Minister hatte eine Neuordnung der Förderung erneuerbarer Energien gefordert und will vor allem den Ausbau der Photovoltaik bremsen.

Rösler geht, Oettinger kommt: Neuer Grünkohlkönig

Berlin (dpa) - Philipp Rösler dankt ab - zumindest als Grünkohlkönig. Der Wirtschaftsminister gab seinen Titel als Kohlmajestät am Abend traditionsgemäß nach einem Jahr ab. Als seinen Nachfolger wählte das Kurfürsten-Kollegium der Stadt Oldenburg den EU-Kommissar Günter Oettinger. Beim Grünkohlessen in der niedersächsischen Landesvertretung in Berlin wurde der 58-Jährige feierlich ernannt. Oldenburg vergibt die Auszeichnung bereits seit 1956 an prominente Politiker, um für die Interessen ihrer Stadt zu werben.