Mehrheit der Bundesliga-Trainer: Bayern holt Titel

Düsseldorf (dpa) - Die große Mehrheit der 18 Cheftrainer der Fußball-Bundesliga tippt auf den FC Bayern München als neuen deutschen Meister. 13 Übungsleiter erwarten, dass die Mannschaft von Jupp Heynckes zum 23. Mal den Titel holt. Nur drei Trainer glauben an eine erfolgreiche Titelverteidigung von Borussia Dortmund. Dies ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start der Rückrunde am Freitag. Völlig offen ist das Duell zwischen Bayern und BVB für Kaiserslauterns Marco Kurz. Keine Voraussage wollte Mönchengladbachs Trainer Lucien Favre machen.

DFB überdenkt Schiedsrichter-Vergütung

Leipzig (dpa) - Die deutschen Top-Schiedsrichter können sich auf ein neues System bei ihrer Bezahlung einstellen. Das bestätigte Lutz-Michael Fröhlich, Leiter der Schiedsrichter-Abteilung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), am Dienstag in Leipzig. «Wir wollen die Bedingungen weiter optimieren. Wichtig ist, dass unsere Schiedsrichter eine Grundsicherheit haben», sagte Fröhlich zu derzeitigen «Gedankenspielen», die Honorierung in den Bundesligen neu zu gestalten. «Derzeit sind die Spieleinsätze Quelle des Erwerbs», sagte der DFB-Abteilungsleiter.

Knieprobleme: Schweinsteiger bricht Training ab

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger hat drei Tage vor dem Bundesliga-Rückrundenstart des FC Bayern München das Training abbrechen müssen. Der Mittelfeldchef beendete die Übungseinheit am Dienstagvormittag vorzeitig mit Knieproblemen. Es handle sich lediglich um eine «leichte Reizung im Knie», teilte der Rekordmeister mit. Das Bundesliga-Comeback von Schweinsteiger, der seit November wegen eines Schlüsselbeinbruchs pausieren musste, am Freitagabend beim Tabellenvierten Borussia Mönchengladbach soll nicht gefährdet sein.

Jugendspiele: Silber für deutsches Rodel-Team

Innsbruck (dpa) - Die jungen deutschen Rodler haben es den Großen nachgemacht und bei den Olympischen Jugend-Spielen in Innsbruck-Igls auch im Team-Wettbewerb eine Medaille geholt. Einzel-Sieger Christian Paffe, Saskia Langer und das bayerische Doppel Florian Funk/Tim Brendel mussten sich am Dienstag nur dem US-Quartett geschlagen geben. Der Rückstand fiel mit vier Zehntelsekunden allerdings deutlich aus.

Deutsche Wasserballer kassieren zweite EM-Niederlage

Eindhoven (dpa) - Deutschlands Wasserballer haben bei der Europameisterschaft in Eindhoven auch ihr zweites Spiel in der Vorrundengruppe B verloren. Gegen Vizeweltmeister Serbien hielten die Schützlinge von Bundestrainer Hagen Stamm am Dienstag lange mit, unterlagen aber am Ende 12:13 (3:2, 2:5, 4:4, 3:2). Damit muss das Team um die Teilnahme am Olympia-Qualifikationsturnier im kanadischen Edmonton (1. bis 8. April) bangen.

Senna kommt: Kein Platz für Sutil bei Williams

Berlin (dpa) - Adrian Sutil hat das Rennen um den Formel-1-Stammplatz beim Williams-Team verloren. Der britische Rennstall gab am Dienstag die Verpflichtung des Brasilianers Bruno Senna bekannt und erteilte damit dem derzeit vertraglosen deutschen Piloten eine Absage. Auch für Grand-Prix-Rekordstarter Rubens Barrichello ist damit kein Platz mehr bei Williams. Das Team hatte das zweite Cockpit für die neue Saison schon vor einiger Zeit an Pastor Maldonado aus Venezuela vergeben. Senna ist Neffe der 1994 tödlich verunglückten Formel-1-Legende Ayrton Senna.

Radprofi Greipel gewinnt in Australien 1. Etappe

Clare (dpa) - Radprofi André Greipel hat am Dienstag die erste Etappe der Down-Under-Tour in Australien gewonnen. Nach 149 Kilometern setzte sich der gebürtige Rostocker, der die Rundfahrt zum Saisonauftakt 2008 und 2010 gewonnen hatte, bei 40 Grad Hitze in einem Fotofinish gegen Alessandro Petacchi (Italien) durch. Der 29-jährige Greipel ist der erste Radprofi, der die Rundfahrt durch Südaustralien zum dritten Mal gewinnen kann. Kerber und Lisicki in Melbourne weiter

Melbourne (dpa) - Nach Sabine Lisicki hat am Dienstag auch Angelique Kerber die zweite Runde der Australian Open erreicht. Die Tennisspielerin aus Kiel hatte in Melbourne beim 6:1, 6:3 gegen die australische Wildcard-Inhaberin Bojana Bobusic überhaupt keine Mühe und trifft nun auf die Kanadierin Stephanie Dubois. Kerber benötigte gerade einmal 1:01 Stunden für ihren Erfolg. Zuvor hatte Lisicki beim 6:2, 4:6, 6:4 gegen die Schweizerin Stefanie Vögele Schwerstarbeit zu verrichten, um ein Erstrunden-Aus zu verhindern.