München (dpa) - Ein wegen Mordes an seinen beiden kleinen Nichten angeklagter Mann hat zum Prozessauftakt vor dem Landgericht München II geschwiegen. Der 51-Jährige soll sich in der Nacht zum 24. März 2011 in die unverschlossene Wohnung in dem Münchner Vorort Krailling geschlichen haben.

Dort soll er laut Anklage die achtjährige Chiara und die elfjährige Sharon mit einem Seil, einer Hantelstange und einem Küchenmesser brutal umgebracht haben. Der Grund für die Bluttat sollen Schulden gewesen sein: Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der vierfache Familienvater an ein Erbe kommen wollte.