Clare (SID) - Deutschlands Top-Sprinter André Greipel hat seine starke Frühform in der neuen Radsport-Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich den Sieg auf der von einem Sturz überschatteten ersten Etappe der Tour Down Under in Australien gesichert. Der gebürtige Rostocker vom belgischen Rennstall Lotto setzte sich auf der 149 Kilometer langen Etappe von Prospect nach Clare im Foto-Finish gegen den Italiener Alessandro Petacchi (Lampre) und Jauhen Hutarowitsch aus Weißrussland (FDJeux) durch.

"Ich bin glücklich darüber, dass ich heute gewonnen habe. 800 Meter vor dem Ziel gab es einen Massensturz. Mein Pedal wurde berührt und ich bin auf den 20. Platz zurückgefallen, aber ich konte die Lücke wieder schließen", sagte Greipel.

Bei dem Sturz im Zieleinlauf zog sich Greipels belgischer Teamkollege Jürgen Roelandts einen Bruch des sechsten Halswirbels zu. Zudem erlitt der Franzose Frédéric Guesdon (FDJeux) eine leichte Hüftfraktur. Beide Fahrer waren in das Royal Adelaide Hospital gebracht worden. Greipel äußerte nach dem Sturz deutliche Kritik an Petacci, dem er eine unfaire Fahrweise vorwarf. "Er ging von links nach rechts, der Sturz war ihm egal. Er ist ein großer Star, aber so etwas sollte er nicht tun. Als Folge davon sind zwei meiner Teamkollegen gestürzt", sagte Greipel.

Der WM-Dritte hatte am Sonntag bereits das Down Under Classic in Adelaide gewonnen, das als Vorbereitung für die Tour Down Under gilt. Die sechstägige Rundfahrt durch Australien ist das erste World-Tour-Rennen des Jahres und endet am kommenden Sonntag in Adelaide. Die zweite Etappe führt am Mittwoch über 148 Kilometer von Lobethal nach Stirling.