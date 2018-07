London (SID) - Gymnastin Jana Berezko-Marggrander hat sich das Ticket zu den Olympischen Spielen 2012 in London gesichert. Die 16-Jährige vom TSV Schmiden kam bei den den vorolympischen Testwettkämpfen in London nach zwei Wettkampftagen in der North Greenwich Arena auf dem bereinigten fünften Platz. Mit 105,650 Punkten holte sie damit das letzte der fünf Tickets, die in dieser Disziplin vergeben wurden.

Damit ist die Qualifikationsphase der Turner beendet. Der Deutsche Turner-Bund (DTB) kann im Sommer mit 19 deutsche Athleten in den Sportarten Gerätturnen, Trampolin und Rhythmische Sportgymnastik in London an den Start gehen.