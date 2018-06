Eindhoven (SID) - Die deutschen Wasserballer haben bei der EM in Eindhoven auch das zweite Duell David gegen Goliath verloren. 22 Stunden nach dem 7:13 gegen Ex-Europameister Montenegro verpasste die Mannschaft von Bundestrainer Hagen Stamm beim 12:13 (3:2, 2:5, 4:4, 3:2) gegen Rekordweltmeister Serbien allerdings nur knapp eine Überraschung.

Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel ist die ohnehin nur vage Chance auf die erste EM-Medaille seit 17 Jahren praktisch schon dahin. Die deutliche Leistungssteigerung macht allerdings Hoffnung auf dem langen Weg zu den Olympischen Spielen. Die Auswahl des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV), die zuletzt 1995 Bronze gewann, muss in Eindhoven mindestens Neunter werden, um das Olympia-Qualifikationsturnier in Edmonton/Kanada (1. bis 8. April) zu erreichen. Dort werden die letzten vier London-Tickets vergeben.

Vor 500 Zuschauern im Pieter van den Hoogenband Zwemstadion erzielten Kapitän Marc Politze (4), Paul Schüler (2), Erik Bukowski (2), Tobias Kreuzmann (1), Andreas Schlotterbeck (1), Moritz Oeler (1) und Sven Roeßing (1) die Tore für das Stamm-Team.

Anders als gegen Montenegro begann die DSV-Sieben hochkonzentriert und führte schon nach zweieinhalb Minuten durch Tore von Kreuzmann und Bukowski mit 2:0. Doch mit zunehmender Spielzeit verlor die deutsche Mannschaft ihre Zielstrebigkeit, und die Klasse des Weltligasiegers setzte sich durch. In der zwölften Minute geriet die DSV-Auswahl erstmals in Rückstand, dem sie fortan vergeblich hinterherschwamm.

In den verbleibenden Spielen der Vorrundengruppe B am Donnerstag (16.00) gegen den WM-Fünften Spanien, am Samstag (20.30 Uhr) gegen Titelverteidiger Kroatien und am nächsten Montag (17.30 Uhr) gegen Rumänien kämpft das DSV-Team um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Platzierungsspiele. Nur die ersten Drei jeder Gruppe spielen um die Medaillen. Ab Platz vier geht es nur noch um die Teilnahme am Qualifikationsturnier für London 2012.