Melbourne (Australien) (SID) - Nachwuchshoffnung Cedrik-Marcel Stebe ist als sechster deutscher Tennisprofi in der ersten Runde der Australian Open in Melbourne ausgeschieden. Der 21-Jährige aus Vaihingen/Enz unterlag in der Night Session dem früheren Weltranglistenersten Lleyton Hewitt (Australien) mit 5:7, 4:6, 6:3, 5:7. Von den 15 im Hauptfeld gestarteten Deutschen haben damit neun die zweite Runde erreicht.

Linkshänder Stebe deutete sein großes Potenzial vor 15.000 Zuschauern in der Rod-Laver-Arena immer wieder an. Allerdings konnte der Weltranglisten-83. bei seinem Melbourne-Debüt eine 5:4-Führung im ersten und einen 5:2-Vorsprung im vierten Satz nicht nutzen. Wegen Krämpfen musste sich Stebe, der im Februar 2011 noch die Nummer 405 im Ranking war, gleich mehrfach behandeln lassen. Die Australian Open waren Stebes zweites Grand-Slam-Turnier nach Wimbledon 2011, wo er ebenfalls in der ersten Runde gescheitert war.

Stebe hatte im vergangenen November das Challenger Tour Finale in Sao Paulo gewonnen und seinen Höhenflug in der Weltrangliste fortgesetzt. Auch Davis-Cup-Teamchef Patrik Kühnen hält große Stücke auf den Blondschopf. "Cedrik hat spielerisch zugelegt und durch Siege gegen gute Spieler wie Nikolai Dawidenko in Hamburg viel Selbstvertrauen getankt. Ich traue ihm noch einiges zu", sagte Kühnen über Stebe, der in der Akademie der früheren Davis-Cup-Spieler Alexander Waske und Rainer Schüttler in Offenbach trainiert. Stebes Ziel ist es nun, die "Top 50, Top 60 zu knacken".