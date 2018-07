FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Dienstag im frühen Handel weiter von seinen Verlusten infolge des Rating-Rundumschlags durch Standard & Poor's (S&P) erholt. Die europäische Gemeinschaftswährung stabilisierte sich über der Marke von 1,27 Dollar. Zuletzt notierte sie bei 1,2728 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,2669 (Freitag: 1,2771) Dollar festgesetzt. Mit Spannung wird am Finanzmarkt eine Geldmarktauktion des EFSF am Mittag erwartet

Nach neun Ländern der Eurozone hatte S&P am Montagabend auch den Krisenfonds herabgestuft. Da die bisherigen "AAA"-Staaten Frankreich und Österreich ihre Spitzen-Ratings verloren hatten, war bereits erwartet worden, dass auch der EFSF die Top-Note einbüßen wird. Die Entscheidung kam unmittelbar vor einer heute geplanten Geldmarktauktion. Der EFSF will Sechsmonatspapiere im Umfang von 1,5 Milliarden Euro veräußern.

Neues Stresspotenzial für die Gemeinschaftswährung geht derzeit vor allem von Griechenland aus. Die Verhandlungen über einen Schuldenschnitt mit den privaten Gläubigern drohen zu scheitern. Während die europäische Schuldenkrise weiter schwelt, sind zumindest konjunkturseitig keine Negativmeldungen zu erwarten. Die Vorgaben für die am Vormittag veröffentlichte ZEW-Umfrage sind positiv.