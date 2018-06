FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat am Dienstag zugelegt und ist zeitweise über die Marke von 1,28 US-Dollar gestiegen. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung 1,2808 Dollar und damit rund eineinhalb Cent mehr als im Tagestief. Bis zum späten Nachmittag gab der Euro aber wieder einen Teil der Gewinne ab, lag mit 1,2740 Dollar aber immer noch im Plus. Händler begründeten dies mit Gewinnmitnahmen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs gegen Mittag auf 1,2790 (Montag: 1,2669) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7819 (0,7893) Euro.

Experten nannten mehrere Gründe für die feste Verfassung der europäischen Währung. "Zum einen ist der Euro von dem bärenstarken ZEW-Index beflügelt worden", sagte Devisenfachmann Sebastian Sachs vom Bankhaus Metzler. So hat sich die Stimmung unter deutschen Finanzexperten im Januar so stark wie noch nie seit der Deutschen Wiedervereinigung aufgehellt. Bankvolkswirte werteten den starken Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen als Hoffnungsschimmer, dass die deutsche Wirtschaft trotz Schuldenkrise nicht in eine Rezession abgleiten wird. Darüber hinaus sorgten erfolgreiche Auktionen von Staatsanleihen in Spanien und Belgien für gute Stimmung an den Märkten.

Erfolgreich refinanzieren konnte sich auch der europäische Rettungsfonds EFSF. Bei einer Auktion sechsmonatiger Papiere, mit denen Hilfspakete für angeschlagene Euro-Staaten finanziert werden, blieb die Nachfrage stark. Der Entzug der Top-Bonität des EFSF durch die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) vom Montag hatte damit keine Auswirkungen. Die Agentur hatte den wichtigen Rettungsfonds am Montag herabgestuft, nachdem sie am vergangenen Freitag den bis dahin top bewerteten Ländern Frankreich und Österreich die Höchstbewertung entzogen hatte.

"S&P sind mit der schnellen Abstufung des EFSF klar über das Ziel hinausgeschossen", kritisierte Metzler-Experte Sachs. Seine Argumentation: "S&P hat den verbleibenden vier Euro-Ländern mit Top-Bewertung keine Zeit gegeben, die Garantiesumme des Fonds zu erhöhen." Die Agentur hatte unlängst selbst erklärt, der EFSF könnte seine Top-Note behalten, falls der Garantierahmen des EFSF aufgestockt würde. Zudem begründet S&P die Abstufung des EFSF damit, dass die Verpflichtungen des Fonds von aktuell rund 21 Milliarden Euro nicht mehr vollständig durch Garantien von Ländern mit bester Bonität abgedeckt seien. "Allein Deutschland aber reicht mit seinem Garantieanteil von 211 Milliarden Euro weit über die aktuellen Verbindlichkeiten des EFSF hinaus", monierte Sachs.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83045 (0,82745) britische Pfund <GBPVS.FX1>, 98,20 (97,25) japanische Yen <JPYVS.FX1> und 1,2090 (1,2093) Schweizer Franken <CHFVS.FX1> fest. In London wurde der Preis für die Feinunze Gold am Nachmittag mit 1.656,00 (Vortag: 1.641,00) Dollar fixiert. Ein Kilogramm Gold kostete 44.090,00 (43.980,00) Euro.