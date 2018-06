Berlin (dpa) - Vor der weltgrößten Agrarmesse Grüne Woche zeigt sich die Branche optimistisch. «Aus der Wirtschafts- und Finanzkrise ist die Landwirtschaft gestärkt hervorgegangen», zitierte die Messe am Mittwoch Bauernpräsident Gerd Sonnleitner.

Die weltweit steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln und Energie stimme die Landwirte zuversichtlich. Verbraucher müssen sich aber auf höhere Preise einstellen: Wegen teurer Agrarrohstoffe werden die Lebensmittelpreise in diesem Jahr um drei bis vier Prozent zulegen, bekräftigte Jürgen Abraham, Chef der Bundesvereinigung der Ernährungsindustrie, laut Redemanuskript. Die Messe beginnt am Freitag in Berlin.

