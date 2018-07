Miami (SID) - Die Miami Heat haben sich in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ohne ihren Superstar Dwyane Wade zurückgemeldet. Der zuvor dreimal in Folge sieglose Vizemeister gewann mit 120:98 gegen die San Antonio Spurs. Wade hat sich am vergangenen Freitag den rechten Fuß verstaucht und fällt beim Titelkandidaten auf unbestimmte Zeit aus.

Auch die Chicago Bulls plagen Verletzungssorgen, in Derrick Rose fehlt dem sechsmaligen Meister derzeit der beste Mann. Doch das Team aus der "Windy City" konnte den Ausfall des wertvollsten Spielers (MVP) der vergangenen Saison kompensieren. Die Bulls ließen den Phoenix Suns beim 118:97 keine Chance. Rose musste wegen einer Verstauchung des großen Zehs zum zweiten Mal nacheinander pausieren.

Carlos Boozer zeigte mit 31 Punkten seine beste Saisonleistung, C.J. Watson verbuchte 23 Punkte für Chicago, den Spitzenreiter der Eastern Conference. Beim Tabellensechsten aus Miami glänzten LeBron James mit 33 sowie Chris Bosh mit 30 Punkten und hatten maßgeblichen Anbteil daran, dass San Antonio auch im fünften Auswärtsspiel der Saison den Kürzeren zogen.