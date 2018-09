Berlin (dpa) - Auch wenn das Leben teurer geworden ist, enthält der neue Bafög-Bericht der Bundesregierung anders als in früheren Jahren keine Empfehlung für eine Bafög-Erhöhung. Bundesbildungsministerin Annette Schavan bot nach dem Kabinettsbeschluss den Ländern zunächst Gespräche über mögliche Anpassungen der Förderung von Studenten und Schülern an. Studentenwerk und Gewerkschaften verlangen angesichts der Preis- und Lohnentwicklung eine Erhöhung der Fördersätze um fünf Prozent und der Elternfreibeträge um sechs Prozent noch in diesem Jahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.