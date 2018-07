New York (dpa) - Der US-Aktienmarkt hat fester geschlossen. Pläne des Internationalen Währungsfonds zur Aufstockung seiner Kreditfazilitäten, gut aufgenommene Konjunkturdaten und Technologiewerte stützten die Kurse. Der Dow Jones Industrial ging im Plus mit 0,78 Prozent bei 12 578 Punkten aus dem Tag. Der Euro stieg dank der Pläne des IWF und der Aussicht auf eine Einigung Griechenlands mit seinen Gläubigern auch im New Yorker Handel weiter. Zuletzt wurde er bei 1,2857 US-Dollar gehandelt.

