Berlin (dpa) - Wirtschaftsminister Philipp Rösler hat seinen Plan zur Neuregelung der Ökoenergie-Förderung verteidigt. Mehr als die Hälfte der sogenannten Erneuerbare-Energien-Umlage flösse in die Solarindustrie, sagte der FDP-Chef im ARD-«Morgenmagazin». Das seien mehr als sechs Milliarden Euro jährlich. Weil die Solarenergie aber nur einen Anteil von drei Prozent an der Energieproduktion habe, sei das nicht wirtschaftlich. Rösler hatte am Wochenende gefordert, das Erneuerbare-Energien-Gesetz grundlegend zu reformieren. Umweltminister Norbert Röttgen und der Branchenverband lehnen das ab.

