Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Forderungen anderer Euro-Länder nach einer Mehrbelastung Deutschlands in der Schuldenkrise zurückgewiesen. Sie sei noch auf der Suche nach dem, was Deutschland genau mehr tun solle. Unter anderem hatte Italiens Regierungschef Mario Monti verlangt, Deutschland solle mehr für den Schuldenabbau finanzschwacher Euro-Staaten leisten. Hintergrund der Forderung auch anderer Länder ist, dass Deutschland nicht nur besonders stark vom Euro profitiert, sondern aktuell in der Schuldenkrise auch von deutlich niedrigeren Zinsen.

